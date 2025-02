Minister: geen extra regels voor fatbikes

Het belangrijkste argument volgens Madlener is dat elk kenmerk dat gekozen wordt om onderscheid te maken, eenvoudig te omzeilen is. "Fabrikanten of consumenten installeren bijvoorbeeld dunnere banden, splitsen zadels op, of maken het frame zwaarder of lichter. Bovendien leiden veel voorkomende kenmerken van de fatbike niet tot een aantoonbaar onveiliger voertuig, of tot onveiliger weggedrag."

In Amsterdam werd de roep om aangepaste regels voor fatbikes de laatste jaren steeds groter. Dit omdat fatbikes makkelijk opgevoerd kunnen worden, er vaak jonge kinderen op rijden en het aantal ongelukken toeneemt. Daarom pleitten verkeerswethouder Van der Horst en de Amsterdamse Fietsersbond voor een helmplicht en minimumleeftijd voor fatbikes. En ook een meerderheid van de Tweede Kamer drong daar op aan.

Voor alle elektrische fietsen?

Wethouder Van der Horst (Verkeer) zag al een beetje aankomen dat de minister niet met nieuwe regels zou komen en pleitte daarom zelfs voor een helmplicht en een minimumleeftijd voor álle elektrische fietsen. "De minister werpt veel barrières op. En hij heeft volgens haar soms zeker een punt. Maar ik denk wel: er zijn oplossingen."

Een helmplicht en minimumleeftijd voor álle elektrische fietsen is beter dan helemaal geen maatregelen tegen fatbikes. Dat vertelde de verkeerswethouder in oktober in het AT5-programma Park Politiek. "Dus laten we naar oplossingen kijken, in plaats van alleen maar te zeggen: het is allemaal moeilijk en onuitvoerbaar. Want daar is de verkeersveiligheid gewoon niet mee geholpen."

Meer handhaving

Geen speciale regels voor fatbikes dus, maar de minister wil wel strengere handhaving en betere voorlichting over de gevaren. Zo wil het ministerie een vervolg geven aan de campagne "'t kan hard gaan".