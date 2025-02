Huizer burgemeester gaat niet verder: "Tijd voor iemand met frisse energie"

Daar komt bij dat hij ook niet een volledige termijn van zes jaar kan uitzitten. In 2029 wordt hij zeventig jaar en dat is de pensioengerechtigde leeftijd voor een burgemeester in Nederland. Halverwege moeten stoppen, vindt hij ook niet helemaal gepast.

Frisse ideeën

Dus maakt hij eind dit jaar pas op de plaats voor een nieuwe burgemeester. Wat de huidige burgemeester betreft moet dat een persoon zijn met frisse energie en nieuwe perspectieven die de uitdagingen van Huizen het hoofd kan bieden. Nu het hoge woord eruit is, kan de gemeente het traject, dat minstens negen maanden duurt, gaan opstarten.

In een brief aan de inwoners laat Meijer weten dat Huizen in zijn hart zit en daar ook altijd zal blijven. "Onze Huizer samenleving kenmerkt zich door diversiteit en een prettige manier van samenleven, waarin ruimte is voor ieders eigenheid én waarin we naar elkaar omzien wanneer dat nodig is. Dit vormt de basis van een hechte en betrokken gemeenschap."

Nuchtere instelling

Hij vervolgt: "Tegelijkertijd is er in Huizen een sterke ondernemingsgeest, ondersteund door

een groot aantal inwoners dat zich vrijwillig en belangeloos inzet voor anderen, vaak met de

nuchtere instelling: 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'. Dit alles maakt Huizen voor

mij een bijzondere plek om te werken en het geeft mijn werk veel voldoening."

Terugblikken op zijn tijd in Huizen als burgemeester wil hij nog niet doen, zo schrijft hij. Dat komt allemaal wel als zijn afscheid een feit is. Voor nu is zijn motto om met 'volle inzet' de rit af te maken.