Nu wel plek voor dik 50 appartementen in Bussumse kerk

Het idee is nu om 54 appartementen te realiseren in één gebouw. Dit nieuwe pand moet verrijzen tussen de kerk en het nabijgelegen woonzorgcentrum de Heul. Om dit nieuwe pand van maximaal drie verdiepingen neer te kunnen zetten, moet het nevengebouw ontmoetingscentrum Trefpunt tegen de vlakte.

Volgens de eisen komen er achttien sociale huurwoningen en achttien dure appartementen. Dan blijven er nog achttien middeldure koopappartementen over van maximaal 405.000 euro.

5 jaar zelfbewoningsplicht

Aan laatstgenoemde woningen stelt de gemeente wel een aantal voorwaarden. Denk daarbij aan een zelfbewoningsplicht voor de kopers van vijf jaar. Voor deze nieuwe huizen geldt ook een inspanningsverplichting om deze gedurende zes weken uitsluitend aan inwoners van Gooise Meren ter verkoop aan te bieden.

Overigens zijn er nu al bouwwerkzaamheden gaande in de Verlosserkerk. Er komt een gezondheidscentrum met veertien behandelkamers.

De Verlosserkerk was van de Protestantse Gemeente Bussum. Het genootschap wilde het pand afstoten vanwege de verminderde interesse voor de kerk. Het pand was amper nog in gebruik. Daarnaast waren de hoge kosten, die gepaard gaan met het pand, een grote zorg.