Kleinzoon Tony haalde zijn oma uit brandende boerderij

In de boerderij in Sint Maarten woonden drie gezinnen uit één familie. Vader Terry woonde er met zijn vrouw Lieke en twee kinderen Tony en Kurt. En ook zijn schoonmoeder en schoonzus hadden een woning in de boerderij. Na de brand stonden zij allemaal met lege handen. Alles wat ze hadden is in rook op gegaan.

Zondagmorgen las een goede kennis van de familie, Leila El Mernikh, het bericht en kwam in actie. Ze doet namens de familie het verhaal. "Ik heb Terry opgebeld. Hij zit bij de Alkmaarse Rugbyclub en traint het team van mijn zoon. Ik begeleid dat team. Zijn gezin staat altijd voor iedereen klaar. En hij werkt als begeleider bij het Leger des Heils en helpt daklozen. Nu is hij zelf dakloos, dat is toch dubbel hè."

Tekst gaat verder onder de foto.