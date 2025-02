Boerenkoolclub is traditie: NH Radio luisteraars voor derde keer aan tafel

De Boerenkoolclub was een spontaan idee van presentator bij NH Radio Pieter Kok, nadat hij vertelde dat zijn vrouw en kinderen geen boerenkool lusten. "Daar werd ik zo ongelukkig van", vertelt hij. Omdat Pieter het liefst samen met anderen zijn liefde voor boerenkool deelt, besloot hij twee jaar geleden zo'n vijftig luisteraars uit te nodigen in de kantine van Arnold's familiebedrijf in Castricum.

Eerste edities waren een groot succes

Het grote succes van de eerste editie zorgde vorig jaar voor bijna tweehonderd aanmeldingen. Ook dit jaar was er weer een grote groep aanmeldingen. Een deel daarvan is uitgenodigd om te komen eten.

De presentator kookt de stamppot zelf en veel producten komen uit de regio. Pieter Kok benadrukt de samenkomst van Noord-Holland in het evenement. Het voorgerecht wordt dit jaar verzorgd door Michel Rekers uit Koedijk. Hij is meervoudig kampioen stamppot- en snertkoken. Tot slot wordt het toetje verzorgd door een lokale ondernemer uit Castricum.

Bekijk hieronder de foto's van de editie van vorig jaar.