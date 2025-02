De 'Rollybus' raast al veertig jaar door 't Gooi en omstreken

Met ongeveer zestig vrijwilligers en vijf bussen rijdt de stichting haar cliënten van hot naar her, van een ziekenhuis- of familiebezoek tot een dagje uit. De stichting draait op donateurs en vrijwilligers. De cliënt betalen 25 euro per jaar en de kilometervergoeding van de gereisde afstanden.

Veertig jaar geleden zag de Rollybus het levenslicht. "De mensen kregen hun natjes en droogje. Ze moesten niet zeuren. Maar in de jaren zestig en zeventig werd toch gezegd dat je die mensen niet in hun huis moest laten verpieteren", blikt oud-voorzitter Jan de Jong terug. En zo werd de Rollybus in de jaren tachtig één van de eerste vrijwillige vervoerdersorganisaties.

Toevoeging op WMO-vervoer

Maar sindsdien zijn er veel WMO-vervoerders (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor deze doelgroep bijgekomen. De vrijwillige telefonisten en chauffeurs van de Rollybus zien zichzelf als een toevoeging op dit aanbod.

Zo zijn de chauffeurs van de bus bereidt hun cliënten uit de Gooi- en Vechtstreek, Eemnes en Baarn tot ver buiten de regio en terug te brengen. "Een theater- of familiebezoek in Maastricht, Rotterdam of Den Haag. Daar draaien wij onze hand niet voor mij", vertelt chauffeur Peter Bos.

"We rijden niet van deur tot deur, maar van huiskamer tot huiskamer." Het gevolg daarvan is dat de chauffeurs ook enkele zorgtaken op zich nemen. "Dat komt er soms bij kijken. Dan moeten we mensen reisklaar maken, vooral ouderen die dat zelf niet kunnen. Mensen zijn ons daar erg dankbaar voor."