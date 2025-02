112-blog | Helikopter boven Hoorn voor mogelijke ontvoering

09.34 uur

Volgens het Noordhollands Dagblad heeft de politie gisteravond met een helikopter gezocht naar iemand die mogelijk was ontvoerd in de wijk Grote Waal in Hoorn. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat ze even voor tienen een telefoontje binnenkregen met een melding dat er 'mogelijk iemand onder dwang in een auto was gestapt'. Daarop werd een grote zoekactie gelanceerd, waarbij onder andere met een helikopter boven de wijk werd gezocht naar het mogelijke slachtoffer, en de mogelijke ontvoerder.

De twee mensen werden kort daarna gevonden. Ze zijn allebei meegenomen naar het politiebureau om uit te zoeken wat er precies aan de hand was. Of er daadwerkelijk sprake was van een ontvoering is vooralsnog niet duidelijk.