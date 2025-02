Opbrengst onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in Amsterdam het hardst van vier grote steden

Van de vier grote steden stijgen de begrote ozb-opbrengsten in Amsterdam verreweg het meest met 32 procent. De stijging in Amsterdam komt vooral doordat de tarieven zijn verhoogd met bijna 27 procent; een gemiddelde woningeigenaar betaalt in 2025 ongeveer 400 euro aan ozb, tegen 315 euro in 2024.

Over die verhoging maken zowel privéhuizenbezitters als woningcorporaties zich al langer zorgen. Een Woo-verzoek van AT5 over de besluitvorming van deze verhoging werd door de gemeente grotendeels geweigerd, maar na kritiek van kenners van de Wet open overheid (Woo) en een groot deel van de oppositie van de gemeenteraad gaat het stadsbestuur opnieuw kijken welke stukken openbaar kunnen worden.

42 miljoen extra parkeergeld

Het CBS maakte vandaag bekend wat alle Nederlandse gemeenten aan inkomsten denken te ontvangen door heffingen. In totaal verwachten zij dit jaar bij 14,4 miljard euro te ontvangen uit heffingen, dat is 8 procent meer dan in 2024 werd begroot. Het aandeel van de parkeerbelastingen is met 11,6 procent gestegen. De stijging van dit aandeel in de heffingsopbrengsten is al enkele jaren bezig.

In absolute getallen betekent dit dat Amsterdam in 2025 42 miljoen euro extra parkeergeld binnen denkt te krijgen. Ter vergelijking: Den Haag verwacht 22 miljoen euro, Rotterdam 17 miljoen en Utrecht 16 miljoen euro méér dan in 2024. In Amsterdam is het aantal gebieden waar betaald moet worden voor parkeren de afgelopen tijd uitgebreid.

Verder zullen in Amsterdam ook de inkomsten uit rioolheffing stijgen (van 98 naar 111 miljoen euro) en die van de toeristenbelasting (van 243 naar 266 miljoen euro).