Code geel vanwege plaatselijk dichte mist

Hoewel de mist lokaal is, kan het op sommige plekken zorgen voor slecht zicht. Dat is vooral gevaarlijk voor automobilisten en andere weggebruikers.

Naar verwachting trekt de mist in het tweede deel van de ochtend weer weg. Zodra dat het geval is heft het KNMI de weerswaarschuwing weer op.

's Middags hetzelfde beeld

Nadat de mist is weggetrokken mogen we in Noord-Holland rekening houden met een weerbeeld dat vergelijkbaar is met de rest van de week. De zon zal zich af en toe laten zien, maar moet daarvoor vechten tegen bewolking. Met een temperatuur rond de acht graden wordt het niet bepaald fris.

In de loop van de week zakken de temperaturen weer iets, en krijgen we mogelijk te maken met buien. Omdat de temperatuur wat gaat zakken kunnen die buien zelfs winters van aard zijn.