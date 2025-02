Piet Heintunnel uren dicht vanwege technische storing

Het is zeker niet voor het eerst dat de Piet Heintunnel dicht is door een storing. In 2022 was de onderdoorgang vele maanden dicht voor een grote renovatie omdat de tunnel niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. Daarna gingen de slagbomen vaak naar beneden. Sinds de heropening op 20 januari 2023 gebeurde dat al zeker dertig keer. In de eerste maand daarna was het meteen al vijf keer raak.

Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst moest er ook rekening worden gehouden met 'kinderziektes' na de heropening. Voor de renovatie is er nooit een storing gemeld.

Dit jaar zal de Piet Heintunnel elke eerste dinsdag van de maand gesloten zijn voor onderhoud. De tunnel sluit dan om 22.30 uur tot 5.00 uur. Dat was vannacht dus ook het geval.