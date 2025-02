Verdubbeling gedumpt drugsafval, politie zoekt meer informatie  

"We zien in Noord-Holland op verschillende plekken hennepkwekerijen en drugslabs: op bedrijventerreinen of in het buitengebied, maar ook in woonwijken", zegt Emile, drugscoördinator van politie Noord-Holland. "Dat is supergevaarlijk, want bij een drugslab is er sprake van ontploffingsgevaar en bij hennepkwekerijen breekt gemakkelijk brand uit."

Oren en ogen

"Vaak zeggen mensen achteraf dat ze ergens al geen goed gevoel bij hadden, maar dat ze het om de een of andere reden toch niet gemeld hebben", vervolgt Emile. "Terwijl het melden van die vermoedens levensgevaarlijke situaties kan voorkomen. Je wilt dat dus echt niet in je buurt hebben. Wij doen er alles aan om drugslabs en hennepkwekerijen op te sporen, maar hiervoor hebben we wel de oplettendheid van iedereen nodig."