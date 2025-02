Vuurwerkgooier veroorzaakt explosie bij huis van 75-jarige Hilversummer

Op camerabeelden is te zien hoe een jongeman vuurwerk door de voordeur van een huis gooit. Dat doet hij bij een woning van een 75-jarige meneer aan de Liebergerweg in de nacht van oudjaar, rond 03.50 uur.

Glasscherven op de grond en kapotte voordeur

De bewoner schrikt op en rent zijn bed uit. "Ik loop mijn woonkamer in en zie heel veel rook in mijn woonkamer. Ik herkende direct de geur van kruit. Vervolgens kijk ik verder en zie ik glasscherven op de grond liggen. Daarna kijk ik naar mijn voordeur en zie dat het raam in de voordeur kapot is."

Gelukkig raakt de man niet gewond, wel is er schade aan zijn woning. Onder andere is zijn achterdeur eruit geblazen.