Bankfraudeur licht 77-jarige mevrouw uit Schagen op

Een mevrouw van uit Schagen wordt 17 december gebeld door een bankmedewerker, die haar doet geloven dat er fraude met haar rekening is gepleegd.

'Inspectie' in het huis van het slachtoffer

Een man komt wel even langs om haar bankpas- en code op te halen en inspecteert ook nog in het huis of er iets waardevols ligt. Hij vertrekt alleen met de pas en daarmee wordt diezelfde avond rond 19.55 uur aan de Nieuwstraat in Schagen gepind voor duizend euro.

De pinner is een jongeman en waarschijnlijk minderjarig. Daarom is hij in zijn gezicht geblurd en krijgt hij een week de tijd om zich bij de politie te melden. Hij heeft een donkere huidskleur en droeg een zwarte trui, een bodywarmer en een zwarte broek en had dure schoenen aan: die waren van het merk Dior, type B30.