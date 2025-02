Bankfraudeur gaat ervandoor met ruim 4.000 euro van 82-jarige vrouw uit Hoorn

Politie Noord-Holland maakt zich boos over dit soort babbeltrucs. “Dit soort bankfraudeurs zien we geregeld in dit programma. Het is een doortrapte en zeer geraffineerde werkwijze, waarbij met spookverhalen gericht de stuipen op het lijf worden gejaagd bij veelal kwetsbare ouderen.”

Bovenstaande man is waarschijnlijk meerderjarig en heeft een donkere huidskleur. Hij heeft een zwarte snor. Hij was volledig in het donker gekleed en droeg een capuchon.