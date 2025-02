Drank vloeit rijkelijk op het platteland, maar waarom vooral daar?

Sharon, de moeder van Thijs, beaamt dat de keet bekendstaat als dé plek waar jongeren beginnen met drinken, maar benadrukt dat er altijd ouderlijk toezicht is. "In het begin maakte ik me wel zorgen. Ik vroeg me af of we ze niet een vrijbrief gaven", vertelt ze. "Maar als ze op kamers gingen, had ik daar geen zicht op. Toen ze jonger waren, hield ik ze vaker in de gaten en greep ik ook wel eens in."

Opvoeding speelt hierin een belangrijke rol. De omgeving waarin je opgroeit, heeft een grote invloed op je gedrag, legt Van Iperen van het Trimbos-instituut uit. "Zien drinken doet drinken. Als iedereen om je heen drinkt, is de kans groter dat je als jongere ook begint."

Volgens het Trimbos-instituut is het een veelgehoord argument: 'Beter thuis of in de keet dan in de kroeg of discotheek'. Van Iperen wijst erop dat ouders op het platteland vaak sneller bereid zijn het drinken goed te keuren of zelfs hun kinderen alcohol te geven. "Zolang drinken als normaal wordt beschouwd, blijf je in een vicieuze cirkel."

