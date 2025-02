Jonge Ajax-rechtsback Gerald Alders gaat ervaring opdoen bij FC Twente

"Gerald draait een goed seizoen bij Jong Ajax en maakte onlangs terecht zijn debuut in de wedstrijdselectie van Ajax 1", laat directeur voetbal Marijn Beuker weten in een persbericht. "Bij FC Twente kan hij ervaring opdoen op eredivisie-niveau en krijgt hij de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. We blijven hem nauwlettend in de gaten houden en verwelkomen hem komende zomer weer in Amsterdam."

Last-minute

Ajax wil dinsdagavond nog twee keer toeslaan met een last-minutetransfer. De club wil doelman Matheus Lima Magalhães presenteren als vervanger voor de naar Borussia Dortmund vertrokken Diant Ramaj. De Braziliaanse keeper staat nu nog onder contract bij het Portugese Braga.

Daarnaast heeft Ajax ook Lucas Rosa op het oog. Hij zou Devyne Rensch moeten vervangen, die naar AS Roma is vertrokken. De Braziliaan moet overkomen van Real Valladolid.