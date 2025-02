Aantal dodelijke slachtoffers in verkeer vorig jaar flink gestegen: "Zeer zorgelijk"

De politie schrijft in het document over de veiligheidssituatie verder dat de oorzaak van het toegenomen aantal dodelijke ongevallen onbekend is. "Wel is op te merken dat veel fietsers en voetgangers zich niet aan de regels houden en/of niet goed opletten en daardoor slachtoffer worden. Hierbij kan men denken aan: door rood licht fietsen of lopen, oversteken en niet goed uitkijken of niet goed opletten bij afslaande vrachtauto's, ook al heeft men voorrang."

"Wij vinden de conclusie van de politie in het rapport echt heel erg raar", reageert Pomper. "Je kunt nooit fietsers en voetgangers de schuld geven van ongevallen. Bovendien wordt het in het rapport ook helemaal niet onderbouwd." Ze erkent wel dat fietsers zelf weleens overtredingen begaan. "Daarom is het ook aan de fietsers om goed op te blijven letten. En je aan de verkeersregels te houden, natuurlijk."