Jongen van 14 jaar opgepakt voor afpersen en mishandelen via Snapchat

Het slachtoffer werd donderdag 30 januari ergens in de middag op het Museumplein mishandeld. Eerder werd hij via Snapchat al bedreigd. De jongen werd geslagen en raakte gewond. Hoe ernstig, is niet bekend.

De politie werd ingeseind en uiteindelijk hielden agenten de verdachte aan op de Joh. M. Coenenstraat. De rechter heeft besloten de jongen langer te laten vastzitten.

De recherche onderzoekt of de verdachte ook betrokken is geraakt bij andere afpersingszaken via Snapchat. Steeds meer Amsterdamse jongeren lijken namelijk slachtoffer te worden van afpersing via dat socialmediaplatform. Zo ontving de politie de afgelopen weken tientallen meldingen. "Dit gebeurt vooral bij de scholieren in Zuid, maar er zijn ook al signalen uit Oost en West", aldus de politie.

Via Snapchat worden scholieren benaderd met het verhaal dat zij een boete moeten betalen, omdat zij een persoon tot last zouden zijn geweest. Deze bedragen, vaak enkele honderden euro's, moeten vervolgens worden overgemaakt.

Bedreiging, wat nu?

Volgens de politie is het belangrijk om niet overhaast dingen te doen, wanneer je wordt bedreigd. Zo wordt het maken van screenshots van teksten afgeraden, dit ziet de verdachte namelijk, omdat deze hier een melding van krijgt. Het is handig om met een tweede toestel een foto van het gesprek te maken. Dit moet dan wel weer snel, anders staan de datum en het tijdstip van de afpersing niet in beeld. En daarna luidt het advies: blokkeren.

Als het lukt, helpt het om een foto te maken van de gebruikersnaam en de profielfoto van de persoon die jou bedreigt. Jongeren kunnen daarnaast ook controleren of hun account op besloten staat en niet zomaar iedereen op de app te accepteren. De politie benadrukt om, ondanks een bedreiging, niet te betalen en nooit af te spreken met een verdachte. Namen van andere jongeren doorgeven via de app, voor een zogenaamde 'korting op de boete' helpt niet.