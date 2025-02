Achterstand niet-betaalde facturen bij gemeente nog groter dan gedacht, VVD en CDA vragen debat aan

De achterstand kwam boven water toen de wethouder gisteren in de commissie vragen kreeg over de werking van het betalingssysteem AFIS, waar waar de gemeente sinds 1 januari mee werkt. Daardoor konden facturen die na begin december vorig jaar waren binnengekomen, tijdelijk niet worden verwerkt.

'Ramp'

"De overstap is een ramp", zou een medewerker hebben gezegd. "Midden in het griepseizoen. Hogere uitval, terwijl je juist iedereen nodig hebt." Volgens wethouder Van Buren is het grootste deel van de implementatie goed gegaan. Ze zou extra krachten hebben ingehuurd om te zorgen dat de achterstanden niet verder oplopen.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente te laat is met het betalen van de rekeningen. In 2017 werd 40 procent van de rekeningen ook al te laat betaald.