Strijd om nieuw KNVB-complex: Alkmaar heeft concurrentie van 38 andere gemeenten

De KNVB is op zoek naar een nieuwe locatie voor een hoofdkantoor en trainingscomplex. De huidige KNVB Campus in Zeist is te klein om de ambities van de grootste sportbond van Nederland te kunnen realiseren. De bond nodigde eind oktober geïnteresseerde gemeenten uit zich te melden. Sinds 1965 is het hoofdkantoor van de voetbalbond in Zeist gevestigd.

Alkmaar liet nadrukkelijk merken interesse te hebben in het nieuwe KNVB-complex. Ook Noordwijk, Oisterwijk, Rotterdam en Barendrecht brachten naar buiten dat er concrete plannen zijn.