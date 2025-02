Agneau (22) vluchtte naar Nederland en droomt weer dankzij voetbaltrainingen

Eén van de jongeren die twee keer per week komt sporten is de 22-jarige Niyonzima Agneau. Hij vluchtte anderhalf jaar geleden via Kenia uit zijn vaderland Congo. Agneau woont met zijn gezin in Heerhugowaard en mede dankzij de voetbaltrainingen durft hij weer te dromen.

Nederlands leren

"Ik wil graag profvoetballer worden", vertelt Agneau. "Dus als Ajax dit hoort: hier ben ik", zegt de goedlachse Congolees.

Agneau is zo fanatiek dat hij inmiddels is aangesloten bij het derde seniorenteam van CSV BOL in Broek op Langedijk. Daarnaast leert hij Nederlands en gaat hij naar school. Agneau is een mooi voorbeeld wat de juiste begeleiding voor kwetsbare jongeren kan betekenen.

Sportcoach Jelle Zuijdam wil benadrukken dat het sporten op maandag- en vrijdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur niet alleen voor vluchtelingen is. "Iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken is welkom. Ook meiden natuurlijk!"