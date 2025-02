Actiegroep slaat alarm in brandbrief over vierde aanvliegroute naar Schiphol: "Het gaat om ons!"

Aanleiding voor de actie is de brief die in december naar de Tweede Kamer is gestuurd door minister Madlener (IenW) en staatssecretaris Tuinman (Defensie) over de voortgang van de herinrichting van het luchtruim. Daarin stond dat bewoners niet zelf deel kunnen nemen aan een externe commissie om het nut en noodzaak te beoordelen, maar dat zij een onafhankelijke expert aan kunnen dragen.



"Maar hoezo? Het gaat om ons!", zegt voorzitter Femke van Brussel van actiegroep Stop4deroute geagiteerd. De minister schrijft in de brief dat 'de externe commissie een sterke technisch-inhoudelijke component kent, waarbij luchtruimkennis noodzakelijk is'. "Het gaat om onze gezondheid, om onze natuurgebieden. En we komen van goede huize. We hebben de minister al vijf keer uitgenodigd voor een gesprek, maar hij wil gewoon niet met ons praten", aldus Van Brussel.

Luchtvaartdebat

In de brandbrief roept de actiegroep de minister op om de luchtvaart te beperken tot wat past bij de Nederlandse vraag en de behoefte van Defensie. Ook willen ze dat besluitvorming omtrent de luchtvaart en het luchtruim 'eerlijk en transparant' is.



De brief werd dinsdag aangeboden aan leden van de Tweede Kamer in de hoop dat de vierde aanvliegroute toch ter sprake zou komen tijdens het luchtvaartdebat die avond, ondanks dat deze niet op de agenda stond. De tribune zat vol met actievoerders.

Belangen voor omwonenden

Pieter Grinwis (ChristenUnie) hield zich aan zijn belofte aan de actievoerders en sprak zich uit tegen de vierde route. “Het gaat er om dat jullie huis een thuis zal blijven, waar je ook ’s nachts rustig kan slapen. En dat staat op het spel, alleen maar omdat er eendimensionaal op groei wordt gestuurd. En dat moeten we niet willen", zei hij tegen de actievoerders.

In de Tweede Kamer sprak hij: "Ik ben bang dat het voor meer vluchten voor geluidshinder gaat zorgen. Laten we wel zijn: die vierde route is vooral nodig om meer vluchten te realiseren. De belangen voor omwonenden worden niet genoeg meegewogen", aldus Grinwis.

Zowel de ChristenUnie als het CDA willen geen vierde aanvliegroute. "We zijn ontzettend blij met de steun", zegt Femke van Brussel van Stop4deroute. "Het is voor ons een belangrijk signaal, ook dat wij als burgers serieus worden genomen. Dat geeft hoop."