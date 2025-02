Woning in Amsterdam gesloten na vondst hasj, cocaïne en ruim 70.000 euro cash

Het gaat om een woning aan de Hekla in De Aker, waar midden december afgelopen jaar een incident op straat was. Wat daar precies gebeurd is, wordt niet duidelijk. Het huis van de verdachte werd daarna door de politie onderzocht.

Kogelwerend vest afdruk 'politie'

Daar vonden ze van alles, onder meer ruim 40 kilo hasj, 600 onbekende pillen en ook cocaïne en MDMA. Ook lag er ruim 71.000 euro aan cashgeld in de woning. Een opvallende vondst in het huis was ook een kogelwereld vest met de opdruk "politie". Ook is er een op een pistool lijkend wapen - namelijk een airsoftapparaat - aangetroffen.

"Bij dergelijke hoeveelheid drugs moeten we rekening houden met een verhoogd risico op criminele activiteiten", stelt burgemeester Halsema. Ook worden de aanwezigheid van de grote sommen contant geld en het vinden van het airsoftapparaat genoemd als reden voor sluiting.

"De aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten." Het huis moet voor zeker drie maanden dicht.