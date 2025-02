Loes (85) zoekt muziekmaatje voor gehandicapte zoon Niels: "Wat als ik er niet meer ben?"

Loes is 85 jaar oud en beseft dat ze in de toekomst misschien niet altijd de rit vanuit Weesp naar haar zoon in Hilversum zal kunnen maken, nu ze zelf ook een dagje ouder wordt. "Hoe lang zijn mijn ogen nog goed genoeg voor de keuring? Dat is een angst, daar moet ik niet aan denken." En de gedachte dat zijn moeder er straks misschien helemaal niet meer is, dat is Niels teveel: "Eerlijk? Daarover nadenken is voor mij een te zware belasting."

Muziekliefhebber gezocht

Dus zoeken ze nu een jazzliefhebber die met Niels wil blijven luisteren naar zijn platen, zodat hij zijn passie kan blijven delen. "Ik wil graag mijn muziek delen met iemand die er ook door geraakt wordt", zegt Niels. Wat het zou betekenen voor Loes als er een nieuw muziekmaatje voor haar zoon gevonden wordt? "Een feestje. Ik heb er geen ander woord voor."