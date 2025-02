Van camping naar luxe resort: eerste vakantiewoningen Petten gaan in de verkoop

Om plaats te maken voor de nieuwe, luxere vakantiehuizen, moest de camping eerst sluiten. In het najaar van 2023 ging het terrein definitief dicht, waarna de transformatie in gang werd gezet. Sindsdien is er al veel gebeurd.

"Alles is boven en onder de grond gesloopt. We kwamen nog zo'n twintig oude bunkertjes tegen, bijvoorbeeld. Nu zijn we voorzichtig alweer aan het opbouwen. Nu kunnen we eigenlijk niet wachten tot alles er straks ook echt staat," vertelt Schouten.

Wie een vakantiehuis koopt, moet er rekening mee houden dat het minimaal 38 weken per jaar verhuurd wordt. "Dat is een eis vanuit de gemeente. Er moet jaarrond publiek komen. Zo kan Petten er economisch echt van profiteren. De ondernemers in het dorp hebben het gewoon nodig. De verhuur wordt straks geregeld door Landal," legt Schouten uit.

Keihard doorwerken

Komende zomer moet de bouw eindelijk beginnen. Schoutens, droom die tien jaar geleden startte, wordt dan werkelijkheid. "We werken de komende tijd dag en nacht door om dit tot stand te brengen. Pas als alles er staat, kunnen we wat meer achterover leunen", zegt Schouten.

