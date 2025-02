Begeleider (38) vrijgesproken voor verkrachting minderjarige in woongroep

Het meisje, op dat moment 14 jaar, verklaarde dat zij na een feestje op de woongroep in oktober 2023 is verkracht door de begeleider. De bewoners werden rond middernacht naar boven gestuurd om te gaan slapen. Op dat moment zou de verdachte het meisje hebben geappt dat zij naar beneden moest komen. De begeleider was daar met een vriend, die de woonkamer telkens verliet. Elke keer als de vriend weg was, zou de verdachte vergaande seksuele handelingen bij haar hebben verricht.

De rechtbank in Alkmaar zegt dat het meisje tijdens verschillende verhoren ongeveer hetzelfde over de feiten heeft verklaard. Maar de rechtbank vindt het niet aannemelijk dat de begeleider verregaande seksuele handelingen bij haar kon uitvoeren, zonder dat de aanwezige vriend daar iets van merkte.

Te weinig bewijs

Er is te weinig bewijs in de zaak, vindt de rechtbank. Alleen een verklaring van het slachtoffer is niet voldoende. De vriend van de begeleider verklaarde namelijk dat hij haar na middernacht niet meer had gezien. Daarnaast twijfelde een vriendin van het meisje aan haar berichten, toen ze elkaar de volgende dag belden. Ze heeft niet meegewerkt aan een medisch onderzoek. Op haar string is wel DNA van de verdachte gevonden, maar geen sperma. Daarom is de begeleider vrijgesproken.