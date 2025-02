Werknemers voeren actie door vertrek distributiecentrum Albert Heijn uit Hoorn

De activiteiten en het personeel van het distributiecentrum worden naar Zaandam verplaatst omdat de locatie in Hoorn volgens Albert Heijn niet meer aansluit bij de toekomstige behoeften van het bedrijf. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol, aangezien het distributiecentrum in Zaandam al vergevorderd is met de nodige maatregelen in de energietransitie.

De 180 medewerkers, die momenteel op bedrijventerrein Hoorn '80 werken, zijn gevraagd mee te verhuizen naar Zaandam. En daar wringt volgens Onur Erdem van FNV de schoen: "De werknemers moeten eigenlijk in hun handjes knijpen dat ze hun baan mogen behouden. Ze moeten mee en anders moeten ze maar ontslag nemen, dat is natuurlijk niet hoe het werkt."

Levens op z'n kop

De FNV wil in een sociaal plan fatsoenlijke afspraken maken over de gevolgen van de verhuizing naar Zaandam, zoals werktijden, reiskostenvergoeding en een ontslagvergoeding voor werknemers die niet willen meegaan. "De werkgever is blijkbaar in de vooronderstelling dat je met een pennenstreek de levens van medewerkers op zijn kop kunt zetten", aldus Erdem.

De vakbond wil hierover in gesprek gaan met de medewerkers, maar volgens bestuurslid Erdem wordt dit tegengewerkt: "Normaal hou je een bijeenkomst in de kantine. Zo is het ook afgesproken in de CAO, maar daar houdt Albert Heijn zich niet aan. Ze laten hun medewerkers letterlijk en figuurlijk in de kou staan."

Ook steekt het dat het bedrijf op dezelfde dag bussen inzet om personeel naar Zaandam te verplaatsen om daar kennis te maken. "Dat is allemaal net te toevallig", foetert de vakbondsbestuurder. "Maar wij laten ons niet saboteren of intimideren. Deze hardwerkende mensen verdienen een goed sociaal plan."