Explosie bij woning Snodenhoekpark, die zaterdag beschoten werd

De explosie gebeurde rond 5.30 uur vanochtend. Daarna brak heel even brand uit voor in de woning. Een woordvoerder van de politie zegt dat de schade beperkt is gebleven. Niemand raakte gewond.

Vanwege de eerdere beschieting van afgelopen zaterdag had de gemeente al cameratoezicht ingesteld. Eerder die nacht nam de politie even verderop al cobra's en benzine in beslag. Vermoedelijk waren deze spullen voor deze woning bedoeld waren.