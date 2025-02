8-jarige Noa schittert zonder ervaring als kleine Anna in de musical Disney Frozen

Al weken staat in het huis van Noa de muziek van Frozen op repeat. "Ik heb heel hard voor de rol moeten werken", vertelt de 8-jarige met een grote lach op haar gezicht. Al maanden repeteert ze de liedjes en teksten zonder te mopperen. Ze is dan ook dolblij dat ze de rol van kleine Anna mag vertolken.

Geen ervaring, wel de rol

Dat ze de rol kreeg, was wel een grote verrassing. Moeder Linda vertelt dat Noa juist degene is van paardrijden en turnen houdt en in tegenstelling tot haar broer en zus niet op het Nederlands Kindertheater zit. "Van helemaal niks, gaat ze naar de grootste productie van het land", aldus een trotse moeder.

De rol zet het gezinsleven op z’n kop. "Ik moest een halve week bijkomen van het nieuws", legt Linda uit. "Hoe gaan we dit nou organiseren? We hadden het nooit verwacht. De kans was zo klein." Toch brengt ze met veel liefde haar dochter elke keer naar Scheveningen toe. "Het is zo bijzonder. Een beetje onwerkelijk."

Het nieuws moest ook even bij Noa landen. "Ik viel op de grond en toen stapte mijn hond op mij van blijdschap. Ik kreeg ook een dikke knuffel van mijn broer en zus." Al snel hangt de 8-jarige aan de telefoon om al haar vriendinnen en familieleden te bellen. "Ik ging zeggen dat ze moesten sparen voor kaartjes."

Improviseren als er iets misgaat

Noa repeteert vaak en veel. Linda: "Ze hebben haar gekozen omdat ze zo hard met feedback aan de slag gaat." Bij een bepaald lied staat ze ook helemaal alleen op het podium en soms gaat er dan ook wat mis. "De zender viel af tijdens een scène", vertelt Noa. "Daarom had ik hem gewoon vast. Tijdens mijn snel-verkleding moest het opgelost worden." Bij de snel-verkleding heeft Noa precies 8 seconde om een ander kostuum en andere schoentjes aan te doen. Een andere keer was Noa’s tegenspeelster haar tekst kwijt. "Toen heb ik mijn tekst gezegd en wist ze het weer."

De kleine ster krijgt door het grote podium soms best wat sterallures: "Ik wil dat heel veel mensen voor mij doen wat ik vraag", benadrukt de 8-jarige grijnzend. "Ze is 's avonds een ster van de show, maar moest 's ochtends gewoon weer naar school", zegt haar moeder, die Noa wel met beide benen op de grond houdt.