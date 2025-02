Eerste kinderen kunnen nu terecht in nieuw expertisecentrum voor postcovidklachten

Drie maanden geleden werd hier in het Amsterdam UMC al een expertisecentrum voor volwassen postcovidpatiënten geopend. Maar een centrum speciaal voor kinderen is hard nodig, zegt van Straaten. "Je kunt een volwassene van 50 tot 80 kilo niet vergelijken met een 7-jarige van 25 kilo. Dus de protocollen zijn anders. En ook de implicaties voor kinderen met postcovid zijn heel anders dan voor volwassenen. Jouw schoolleven heeft bijvoorbeeld invloed op je gezondheid, dus we vinden het belangrijk om daar ook naar te kijken." Daarnaast is er ook aandacht voor ouders, en ook die worden hier begeleid. "Voor ouders is het ook ontzettend heftig om zo lang een ziek kind thuis te hebben, dus we kijken naar het totaalplaatje binnen jouw gezin."

Loting

Inmiddels hebben zich al honderden kinderen aangemeld voor een consult. Of de 17-jarige Maura snel aan de beurt is weet ze niet. De wachtlijst werkt niet op volgorde van aanmelding. Ook is het niet zo dat de meest zieke kinderen het eerst worden geholpen. Je wordt opgeroepen via een loting. Van Straaten: "Iedereen maakt evenveel kans. Het is belangrijk dat we het hele spectrum van postcovid zien, zodat wij al onze ervaringen kunnen delen met andere ziekenhuizen zodat kinderen zo dicht mogelijk bij huis geholpen kunnen worden."

Uitbreiding

Gelijktijdig met Amsterdam zijn er ook expertisecentra voor kinderen met postcovid geopend in UMC Utrecht en Maastricht UMC. Als een kind wordt opgeroepen kan het ook daar terecht. "Per jaar kunnen we in Nederland een paar honderd kinderen behandelen en we hopen dat dat zo snel mogelijk omhoog gaat", zegt de kinderarts. Onze meest zieke patiënten zitten al jaren thuis in een prikkelarme kamer in het donker en liggen het grootste deel van de dag in bed."