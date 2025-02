Wim Gertenbach omarmde het vrije woord: verraden idealist in Zandvoort herdacht

Ontroerend is de afscheidsbrief brief die Gertenbach enkele uren voor zijn dood vanuit de Kriegswehrmachtgefängnis in Utrecht schrijft aan zijn vrouw Rie, kinderen Wimmie (9), Niesje (3), Anne-Mieke (2) en zijn moeder. De brief is in bezit van het Noord-Hollands Archief:

'Dit is de laatste brief die je van me zal ontvangen, want om 2 uur vanmiddag zal het doodvonnis over mij voltrokken worden (....) Rie ik ben bereid om te sterven, voel mij wel erg verdrietig, maar sterk en rustig, want ik weet dat al mijn zonden vergeven zijn (…) Rie, wees sterk en heb vertrouwen en lieve moeder U ook, draag bij het gemis van vader dit ook, maar weet dat het Gods wil is geweest en ontvang in gedachten een flinke omhelsing en sterkte toegewenst (....)

Lieveling je wil Wimmie, Niesje en Anne-Mieke wel echt van mij knuffelen en veel zoentjes geven, al had ik ’t graag ook zelf gedaan en hoop dat je als ze wat ouder zij je tot steun mogen zijn (....) Ik hoop vrouwtje dat het gauw vrede mag zijn en je weer gauw in ons oude huis mag zijn geïnstalleerd en de winkel goed mag gaan (.....) Ontvang duizend zoenen en omhelzingen en ik zal sterven met de laatste gedachten aan jou, de kinderen en moeder en aan God waarheen ik ga.'

Tekst gaat verder onder de foto.