Grote zoekactie op het water naar vermiste man in Volendam

Er is een man vermist bij het Marinapark in Volendam. Om half 9 vanochtend werd er een melding gedaan van een vermissing bij de haven. De man is sinds gisteravond vermist, want hij is volgens een omstander niet op een afspraak komen opdagen. Zijn hond is wel in de haven teruggevonden. De man wordt op dit moment gezocht in het ijskoude water.