112-blog | Lichaam vermiste man aangetroffen Volendam • Brand in vrachtwagen Purmerend

De brandweer rukt dinsdagavond rond 20.00 uur uit voor een brand in een vrachtwagen in Purmerend. Een half uur later was de brand onder controle, maar het duurt nog even voordat de brand helemaal uit is, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De brandweer waarschuwt omstanders om afstand te houden van de vrachtwagen en uit de rook te blijven. De oorzaak van de brand is niet bekend.