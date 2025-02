Zon, regen en vorst wisselen elkaar deze week af

De dag begint nog bewolkt, maar later in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt maximaal zo'n 7 graden en aan de kust kan het stevig waaien.

In de loop van de avond en nacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen trekken die harde wind en regen weg: de zon gaat schijnen en het wordt maximaal 9 graden.

Winterse kou in het weekend

Richting het weekend gaat de temperatuur dan weer zakken. Op donderdag is het nog zo'n 7 graden, maar vrijdags komt de temperatuur niet boven de 5 graden uit in onze provincie. Dat geldt ook voor de rest van het weekend.

In de nacht kan het licht gaan vriezen. Op vrijdag en zaterdag is er kans op wat lichte regen, maar de zon breekt ook regelmatig door in het weekend.