Gemeente de mist in met nieuw betalingssysteem: achterstand van 27.000 facturen

De achterstand kwam boven water toen de wethouder in de commissie vragen kreeg over de werking van het AFIS, sinds 1 januari het betalingssysteem waar de gemeente mee werkt.

Bronnen meldden eerder deze maand al bij AT5 dat een aantal freelancers in dienst van de gemeente veel te laat of nog helemaal niet was uitbetaald. Door de overstap naar AFIS konden facturen die na 5 december waren binnengekomen, tijdelijk niet worden verwerkt.

'Ramp'

In gesprekken op het intranet van de gemeente, die in handen zijn van AT5, uiten medewerkers hun kritiek op de uitrol van het nieuwe betalingssysteem. "De overstap is een ramp", zegt iemand, die stelt dat het een ongelukkige keuze van de gemeente was om rond de jaarwisseling van systeem te veranderen. "Midden in het griepseizoen. Hogere uitval, terwijl je juist iedereen nodig hebt."

"Het is geen kleine achterstand van zes weken als je als zzp'er op een deel van je inkomen zit te wachten om daarmee je hypotheek of huur te kunnen betalen, bijvoorbeeld", zegt een andere medewerker.

Op de vraag of de leveranciers van de gemeente al op de hoogte zijn gesteld ("Want er zullen geheid vragen komen als er zes weken vertraging of meer in de betalingen zit"), zegt een gemeentemedewerker dat dat nog niet is gebeurd: "Helaas blijkt dat niet van alle leveranciers een e-mailadres bekend is, waardoor we niet alle leveranciers al hebben kunnen informeren."

'90 procent goed'

De wethouder kan nog niet zeggen hoe de problemen precies zijn ontstaan. "Het schijnt een technisch probleem te zijn. Het is natuurlijk zo dat als je een systeem implementeert, dat dit soort dingen kunnen ontstaan."

Volgens Van Buren liggen de betalingsproblemen voornamelijk bij de facturen. "Het grootste deel van de implementatie is goed gegaan. Meer dan 90 procent van de inkoopcontracten zit in AFIS."