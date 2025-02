4 jaar cel geëist voor uitlokken poging verkrachting buurvrouw: "Dit wil jij toch ook?"

Ze wordt hardhandig op de grond gedrukt, maar weet los te komen door hem met een rugtas op zijn hoofd te slaan. De twee belanden al worstelend in de woonkamer. Omdat hij haar meerdere keren op haar hoofd slaat, is ze bang voor hersenletsel. "Laat me dan maar verkrachten, als hij mijn hoofd maar niet tot moes slaat", blikt ze terug. Hij drukt haar opnieuw tegen de grond. "Wat wil je, vroeg ik. Waarop hij zei: 'Ik ga je verkrachten.' Toen ik vroeg waarom hij dat zou willen doen, zei hij: 'Dat wil jij toch ook?'

Ze raakt steeds vermoeider, maar merkt ook dat S.A. buiten adem is. Als zijn grip verslapt, rukt ze zich los en rent in paniek op haar sokken naar buiten. Bij buren vraagt ze om hulp. "Ik plaste in mijn broek van angst. Hij ging niet achter me aan, maar liep op zijn dooie gemak het pad af."

'Als ik wat kan doen. Sterkte.'

Het geweld dat hij gebruikte, was volgens hem afgesproken en hoorde bij "het spel". Nu de Heilooër weet dat hij niet met het slachtoffer, maar met haar buurman sprak, zegt hij zich diep te schamen. Het is vreselijk fout gegaan, ik zou willen dat het nooit was gebeurd. Ik kreeg de kans zoiets te beleven en dat leek me interessant. Ik had niet zo snel tevreden moeten zijn met die antwoorden die ik kreeg. En niet kreeg."

Een dag na de aanval stuurt de Schagenaar zijn buurvrouw een berichtje: 'Vreselijk wat er is gebeurd. Als ik wat kan doen. Sterkte.' Daarover zegt hij: "Het voelde niet goed om daarna niets te laten horen. Twee dagen later was ze bij ons thuis en heb ik haar omarmd. Dat was achteraf met deze wetenschap vast vreselijk voor haar."

Pas weken later komt ze erachter dat haar eigen buurman het meesterbrein is. "Hij zat aan de andere kant van de muur en deelde instructies. We hebben zes jaar naast elkaar gewoond en dronken regelmatig samen koffie met onze partners. Ik en mijn gezin vertrouwde hem volledig. Hij had zelfs een sleutel van ons huis."

Waarom hij zijn buurvrouw, met wie hij een goede band had, zo in gevaar bracht, kan hij niet uitleggen. "Ik vond het spannend dat het zo dichtbij kwam, maar ik had nooit verwacht dat iemand echt naar haar woning zou gaan. Het was nooit mijn bedoeling haar in gevaar te brengen."

