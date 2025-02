Mocro Maffia-acteur vorig jaar ook al betrokken bij zware mishandeling op voetbalveld

Volgens ooggetuigen die eind september aanwezig waren bij een wedstrijd tussen het tweede elftal van NFC uit Amstelveen en VVC uit Nieuw-Vennep was Marouane Meftah ook toen betrokken bij de mishandeling van een speler.

Meftah, uitkomend voor de Amstelveense club, zou tijdens de wedstrijd al provocerend gedrag hebben vertoond, tot hij een schouderduw kreeg van een speler. "Hij reageerde daar heel fel op en pakte de ander bij zijn keel. Toen daar een andere speler van VVC op afrende, kreeg diegene een flinke klap", aldus een toeschouwer. Het slachtoffer bleek later een gebroken neus en een gescheurde wenkbrauw te hebben en heeft aangifte gedaan van zware mishandeling door Meftah. Het onderzoek naar dit incident loopt nog.

Mishandeling op beeld

Gisteren kwam de acteur in het nieuws, nadat hij was aangehouden na een vechtpartij met een keeper van voetbalclub SDZ. Afgelopen zaterdag speelde het eerste elftal van het Amsterdamse SDZ een wedstrijd bij VV Amstelveen Heemraad. SDZ verloor met 3-2 van de Amstelveners en volgens een ooggetuige zou dat hebben geleid tot frustratie bij de doelman van de Amsterdamse amateurclub.

Op gisteren door AT5 gedeelde camerabeelden is te zien hoe de spelers op het veld elkaar bedanken na de wedstrijd. In het strafschopgebied van SDZ is vervolgens de doelman in gesprek met mannen die buiten het veld staan. Er lijkt een woordenwisseling te ontstaan. Er is wat geduw en getrek, waarna de keeper besluit één van de mannen een harde duw te geven. Die man loopt daarna richting de keeper, waarop de doelman met zijn knie vooruit in de richting van de man springt. Daarna springen de drie mannen op de doelman en vallen er klappen.

Klap met helm

De groep verplaatst zich in een schermutseling door het strafschopgebied heen als de keeper naar de grond wordt gewerkt. Daar zou hij volgens een ooggetuige 'heel wat klappen' hebben gekregen. Als de doelman op weet te staan en weg probeert te komen, krijgt hij een klap met een helm.

Het bestuur van Amstelveen Heemraad liet in reactie op het geweld van afgelopen weekend weten: "Wij werken volledig mee aan het onderzoek van de politie en stellen onze camerabeelden ter beschikking om bij te dragen aan een zorgvuldige reconstructie van de gebeurtenissen. Daarnaast hebben wij direct contact opgenomen met het bestuur van de desbetreffende vereniging en blijven wij in gesprek."

Het management van de acteur laat in een verklaring weten dat het verhaal over afgelopen weekend 'anders is dan dat er in de media wordt geschetst'. Volgens het management zou de doelman de eerste klap hebben uitgedeeld. "Marouane heeft zich enkel verweerd tegen deze aanval." Het management laat weten dat er camerabeelden zijn veiliggesteld door de politie over het incident en dat de acteur vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek heeft. Hij zou zelf ook overwegen aangifte te doen.