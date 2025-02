Gemeente kan gebied voor omstreden energiepark Oosterleek toch verkleinen

Het antwoord van gedeputeerde Rosan Kocken (GroenLinks) was helder. In de RES-plannen zijn het de gemeenten die bepalen wat er met een gebied gebeurt. Maar dat beleid leidde bij partijen ook tot zorgen.

Zorgen of plannen RES wel haalbaar zijn

Alle nu vastgestelde gebieden zorgen er net aan voor dat de beoogde 6,3 TWh wordt gehaald. Maar dan moeten de mogelijke plannen daar wel allemaal doorgaan. "We zien terugtrekkende bewegingen van gemeenten. Er moet een goede mix zijn van zon- en windenergie. Maar we maken ons zorgen over de plekken waar windenergie is geschrapt als mogelijkheid", aldus D66-Statenlid Emre Kanik.

Zorgen die gedeeld werden door onder meer PvdA, Volt en de ChristenUnie. "Het aanbod is veel te weinig", aldus Julia Schneemann van Volt. Zeker als je erbij optelt dat het elektriciteitsnet op veel plekken de komende jaren vol zit.

Gemeenten toch dwingen tot projecten?

Grote vraag is wat er gebeurt, als de doelen niet gehaald lijken te worden. Gedeputeerde Kocken wil als provincie niks opleggen aan gemeenten. In Utrecht gebeurde dit wel, en leidde het tot veel verzet. "Zover zijn we hier echt niet", aldus Kocken.

Toch werd er in de provincie vandaag wel een voorstel aangenomen voor een 'escalatieplan' voor als de doelen uit zicht raken. Waarin samen met alle RES-partners gekeken moet worden naar te nemen stappen.

Maar hoever dat gaat, is tot nu toe onduidelijk. JA21 wilde zekerheid voor Oosterleek en stelde voor het plan te halveren, en de komst van windmolens tegen te houden. Maar de meerderheid van Provinciale Staten vindt dat zo'n besluit aan de gemeente is en niet aan de provincie.

Omwonende voorzichtig: "We blijven argwanend"

Ook de omwonenden van het gebied bij Oosterleek waren nog voorzichtig. "We moeten eerst deze vergadering even evalueren. Wij twijfelen en weten nog niet zeker of de provincie meegaat in het voorstel van de gemeente. Het blijft politiek en wij blijven argwanend."