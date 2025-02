Door inwoners gered zwembad Het Baafje kan dit jaar open, maar voor hoe lang?

Die toekomstvisie is volgens de stichting essentieel. "De gemeente besteedt er nu veel geld aan, maar zonder visie is dat straks weggegooid geld", vertelt Nicole.

Meer ondernemende aanpak nodig

De stichting vindt dat er meer geld gegenereerd moet gaan worden vanuit Het Baafje. "Er is een nieuwe aanpak nodig waarin iedereen in zijn kracht moet komen", stelt Nicole. "De gemeente is opdrachtgever, Holland Sport is voor het beheer en wij ondersteunen als stichting waar we kunnen door bijvoorbeeld vrijwilligers te leveren. Maar er moet eigenlijk een ondernemer bij die meer activiteiten gaat organiseren, ook buiten het zwemseizoen."

Het grote terrein van Het Baafje beter benutten lijkt nodig om het buitenbad in leven te houden. Daarnaast is er ook betere marketing en communicatie nodig. "Waarom zouden badgasten uit Egmond in de zomer niet een dagje willen komen zwemmen in Heiloo?"

De tekst gaat verder onder de foto.