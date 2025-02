Hilversummers kunnen eindelijk terecht op nieuw politiebureau in centrum

Het nieuwe politiebureau is dagelijks geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf vandaag werken onder andere het basisteam van Gooi- en Vechtstreek Zuid en de Districtsrecherche al op de locatie.

Later dit jaar verhuizen ook onder meer het Team Technisch Toezicht en de meldkamer naar het pand. Daarmee moet het gebouw een 'belangrijk regionaal coördinatiepunt' voor de politie worden.

Oude bureau gesloopt

Met deze opening is er na jaren eindelijk weer een politiebureau in het centrum van Hilversum. Het oude pand sloot in februari van 2021 zijn deuren om gesloopt te worden. Het oude pand was namelijk niet geschikt voor het huisvesten van de meldkamer. Na de volledige sloop van het pand, werd in oktober van 2022 het startschot gegeven van de bouw van het nieuwe bureau.

Tijdelijke locatie

De politie zelf verhuisde in de tussentijd naar een tijdelijke locatie aan de Bonairelaan, in een villawijk aan de rand van Hilversum langs de A27.

Maar niet iedereen zag deze tijdelijke verhuizing zitten. In de lokale politiek bestond er de angst dat de politie voor de Hilversummers slechter bereikbaar zou worden. Er kwam namelijk geen tijdelijk politiebureau op de Groest.

Omwonenden in de villawijk vreesden op hun beurt weer voor overlast van snel vertrekkende en luide politieauto's en meer verkeersdrukte in hun buurt. Een extra uitrit moest deze overlast voorkomen.