NH Sport in de Watergraafsmeer: "Als we kampioen worden is dat een Godswonder"

Het gaat niet alleen over Ajax, Farioli en een mogelijk landskampioenschap in NH Sport. Je ziet ook een samenvatting uit de Korfbal League. AKC Blauw-Wit is volle bak in de race om een plek in de play-offs en trof gisteren in de eigen hal topploeg Fortuna uit Delft.

Tafeltennisveteraan

En wie denkt dat een sportcarrière op 75-jarige leeftijd niet meer mogelijk is, moet eens met Peter Overbosch van TTV Noordkop gaan praten. Hij is met de tafeltennisploeg uit Den Helder gewoon weer aan een nieuw seizoen in de eerste klasse begonnen. Voor zijn tachtigste hoopt hij zijn opvolging te hebben geregeld.

