Mensen zonder verblijfsvergunning krijgen vaak geen zorg: "Ze worden de deur gewezen"

Volgens Vermeer is dit één van de vele vergelijkbare verhalen uit de stad. "Mensen wachten vaak lang om met klachten naar een dokter te gaan, omdat de ongedocumenteerde mensen vaak ook niet weten wat de regels zijn. Maar als ze dan bij een huisarts of ziekenhuis komen, worden ze vaak de deur gewezen, omdat ze geen zorgverzekering hebben. Ook daar weten ze dan niet wat de regelingen zijn."

Er bestaat een subsidieregeling via het Centraal Administratiekantoor (CAK), maar het kost wel wat uitzoek- en papierwerk voor zorgpersoneel. "Ja, het is wat meer gedoe", zegt Vermeer. "Maar het is wel de hulp die je hoort te geven."

Eén op de dertig Amsterdammers ongedocumenteerd

Vermeer hoopt niet alleen bewustwording te creëren bij zorgprofessionals. Ook wil ze een zaadje planten in het hoofd van Amsterdammers. "Eén op de dertig mensen is naar schatting ongedocumenteerd in Amsterdam. Je weet niet wie het zijn. Het zou goed zijn als we daarom een beetje extra naar elkaar omkijken."

