Thuisbezorgd-overvaller lokte slachtoffer met pizza's huis uit

Het is 19.00 uur wanneer er bij de woning aan de Leidsepoort wordt aangebeld. Een man in een jas van maaltijdbezorgdienst Thuisbezorgd zegt dat hij bestelde pizza's bij zich heeft. Op zijn aandringen doet de bewoner van het huis open.

Meteen springen meerdere personen op hem en mishandelen hem zwaar. Hoe het slachtoffer er een dag later aan toe is is onbekend. Er zou onder andere op hem zijn ingeslagen met een voorwerp dat leek op een vuurwapen. Op foto's van de plaats delict zijn talloze bloedspetters te zien op de grond bij de voordeur.

Aantal overvallers onduidelijk

De politie doet momenteel nog onderzoek en kan daarom verder weinig uitspraken doen over eventueel buitgemaakte spullen en of de overvallers het huis specifiek hadden uitgekozen. Getuigen en mensen met camerabeelden uit de omgeving van de woning worden opgeroepen zich te melden.

In een melding op Burgernet zei de politie gisteren op zoek te zijn naar vier mensen, maar vandaag laat een woordvoerder weten dat er mogelijk meer of minder mensen betrokken waren bij de overval.