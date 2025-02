Pracht en praal met prullen: kunstwerken van afval in het Zandvoorts Museum

De kunstenaars willen natuurlijk hun mooie werken tonen, maar hopen ook dat bezoekers van de expositie bewuster worden van het afvalprobleem. Op land en in zee.

"Het afval wordt steeds kleiner, merken we. Dat is schrijnend", vertelt Suzanne Klaassen van Juttersgeluk. "Die hele kleine stukjes plastic zijn steeds moeilijker te vinden. De zeedieren eten het op, het zit inmiddels ook in ons bloed. Het bedreigt ons eigen voortbestaan."

Hulp van strandgangers

Klaassen merkt dat 'haar' jutters concurrentie krijgen op het strand. "Strandgangers lijken zich al wat bewuster te worden van het probleem en rapen nu ook zelf afval op. Dat is alleen maar goed."

"Afval is niet alleen afval", vertelt Paul Waye. "Het is materiaal waar je kunst en producten van kunt maken. Het maakt niet uit wat, Het belangrijkste is dat het niet op de grond of in de zee zwerft."

Tekst loopt door na de foto.