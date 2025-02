75-jarige tafeltennisser weet van geen ophouden: "De volgende game neem ik mijn rollator mee"

Ondanks dat de Noord-Hollander in 1964 begon met tafeltennis zit de spanning er behoorlijk in tijdens de wedstrijd tegen TTV Olympia uit Enkhuizen. Zijn teamgenoten van TTV Noordkop uit Den Helder zijn vol lof over de tafeltennisser op leeftijd. "Die oude knar kan stiekem wel wat", weet Ingmar Vink.