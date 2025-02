Als een worm graaft nieuwe rioolbuis voor Grootebroek zich 22 meter diep in de grond

De oude rioolbuis uit 1975 was aan vervanging toe vanwege een lekkage afgelopen zomer ter hoogte van het spoor. "Normaal gesproken wordt de leiding dan gerepareerd", vertelt projectleider Peter Stoop. "Na onderzoek bleek dat de leiding aan het einde van de levensduur was, daarom vervangen we de leiding nu in z'n geheel."

En dat gaat door middel van een horizontaal gestuurde boring. Met grote precisie graaft een boorkop een tunnel waarna de kunststof rioolbuis er doorheen wordt getrokken. Gestuurd boren is duurder maar gaat wel sneller dan graven en heeft minder impact op de omgeving. "We gaan naar 22 meter diepte, dat doen we vanwege de grondlagen. Op die diepte zit een vaste zandlaag waardoor we de boorkop goed kunnen sturen."

Bekijk in onderstaande video hoe dit te werk gaat (tekst gaat verder onder de video):