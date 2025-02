Koning te rijk met nieuwe woning in Schalkwijk: "Mooiste plek van Nederland"

'High Five' is de verzamelnaam van de torens die in het eerste kwartaal van 2027 klaar moeten zijn. De afzonderlijke gebouwen luisteren naar de namen van steden in het westelijke deel van de Verenigde Staten. Het is een knipoog naar het Californiëplein, de plek waar op dit moment vrachtwagens en heimachines de dienst uitmaken. Over een paar jaar is dit het domein van Haarlemmers die hier een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

Stadswoning

Enver heeft een zogeheten stadswoning gekocht in de San Francisco. Zijn woning bestaat uit drie woonlagen en een voortuintje. In totaal heeft hij 100 vierkante meter wooncomfort in de wijk die hem zo lief is. Op dit moment woont Enver nu driehonderd meter verderop in de sociale huur, maar hij kon zich deze woning van 524.000 euro permitteren. Hij gaat hier regelmatig kijken en is geïnteresseerd toeschouwer bij de aftrap door Mona Keijzer en de Haarlemse wethouder Floor Roduner. De bouw kan hem niet snel genoeg gaan.

Mazzel

De kans om in Haarlem of zoals Enver het noemt 'De mooiste stad van Nederland' een huis te kopen, liet de business-analist en procesmanager bij Randstad niet glippen. Al had hij er wel wat mazzel bij. Hij was uitgeschakeld door een fietsongeluk en stond op het punt om zes weken op vakantie te gaan naar het buitenland. Dat gaf hem tijd nog eens op de site van de nieuwbouw te kijken.

Hij zag een stadswoning op groen staan. Te mooi om waar te zijn, leek het. En dat was het ook. De pagina bleek niet bijgewerkt. Maar er was wel een andere stadswoning vrijgekomen omdat een potentiële koper de financiering niet had rond gekregen, zo kreeg hij te horen.

