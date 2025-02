Hypermoderne robot helpt bij operaties in Tergooi MC: "Mijn vrouw had haar twijfels"

De operatie verliep uiteindelijk succesvol, zowel voor het ziekenhuis als voor John. De wond van de operatie geneest goed en John kijkt met het verwijderen van de tumor alweer rooskleurig naar de toekomst. "Het is nu helemaal weg en ik hoef geen bestralingen meer", vertelt John. Hij wil zo snel mogelijk weer aan het werk.

Robots, de toekomst?

Het is de eerste operatierobot van het ziekenhuis. De uroloog denkt dat er in de toekomst nog wel meer robots zullen komen, maar het is een kostbare investering. Voorlopig blijft het dus bij één. Volgens Jansen is een robot een goede investering, omdat die volgens hem de toekomst hebben. "Uiteindelijk zullen we de kijkoperaties zoals we die nu kennen alleen nog met robots gebeuren."

Wie bang is dat de robot ineens op hol slaat en zijn eigen gang gaat, kan zijn hart ophalen. De chirurg is nog steeds degene die de operatie uitvoert. "Hij heet wel een robot, maar eigenlijk is het geen robot. Een robot doet iets zelf en dan kun jij koffie gaan drinken, maar dat is hier niet zo. Het is echt een hulpmiddel."