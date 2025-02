Badr Hari aangehouden op verdenking van mishandelen ex-vriendin

De mishandeling zou gisteren hebben plaatsgevonden, waar precies is niet bekend. De politie zegt tegenover RTL Nieuws dat "de verdachte nog vastzit in de politiecel en onderzoek wordt gedaan."

Andere mishandelingen

Hari werd in 2010 gezocht voor de mishandeling van een portier in Amsterdam, maar toen kwam het niet tot een veroordeling. Twee jaar later deed de eigenaar van de Amsterdamse club Air aangifte tegen Hari, omdat hij hem dat jaar ervoor mishandeld zou hebben.

De bekendste zaak tegen Hari, en waarvoor hij ook de in de gevangenis heeft gezeten, is een andere zaak in 2012: toen hij betrokken raakte bij de mishandeling tijdens evenement Sensation White in de Arena. Zakenman Koen Everink raakte toen zwaargewond aan zijn been.