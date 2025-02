Capaciteitsprobleem breekt Amsterdamse politie op: "Sommige explosies of steekpartijen niet onderzocht"

Niet alleen het toegenomen aantal demonstraties zorgen ervoor dat de politie vorig jaar meer werk had. Zo is het aantal explosies opnieuw toegenomen, waren er meer geweldsdoden dan een jaar eerder.

Vorig jaar kwamen zo'n 20 mensen door geweld om het leven. In 14 gevallen werd het slachtoffer gestoken en in de helft van die steekpartijen is de dader waarschijnlijk iemand die op dat moment verward was. "Mensen die in de zorg thuishoren, maar in het strafrecht terechtkomen", zei de Amsterdamse hoofdofficier René de Beukelaar vanmiddag op een persconferentie.

Ook er een toename van cybercriminaliteit en gaat de ondermijning van drugscriminelen onverminderd hard door, schrijft Halsema. "Ook het voorkomen van en optreden tegen voetbalgeweld, de toename van meldingen over personen met onbegrepen gedrag, de groei van de stad en het aantal bezoekers, de steeds grimmiger wordende jaarwisseling met geweld tegen de hulpdiensten: ze vroegen allemaal om een forse inzet van politie."

Onderbezetting

En dat terwijl de politie dus naar eigen zeggen met forse onderbezetting kampt. Om al het politiewerk op te kunnen pakken, zouden er eigenlijk 300 fulltimers méér moeten werken. Dat is zes procent van het totale aantal medewerkers bij de politie.

Dat betekent dus ook dat er nu werk blijft liggen en dat er soms niet onderzocht of opgespoord wordt waar dat eigenlijk wel had gemoeten, erkent de driehoek. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een rechercheur ingezet moet worden als ME'er.

Het heeft tot gevolg dat er bij de politie keuzes gemaakt worden in zaken die wél en niet worden opgepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om explosies die verband houden met een conflict in de 'relationele sfeer', maar ook om steekpartijen waarbij niemand aangifte wil doen of een verklaring wil afleggen. Ook relatief kleine vergrijpen zoals winkeldiefstallen worden niet altijd opgepakt. "We kijken natuurlijk wel of er een zaak dreigend is", zegt René de Beukelaer, "Als dat zo is pakken we het altijd op."

Om de bezettingsproblemen te kunnen verhelpen, vraagt de driehoek nadrukkelijk om meer geld vanuit het Rijk, maar ze vinden ook dat het landelijke politiebestand beter verdeeld moet worden. "Helaas kampt elke politie-eenheid in Nederland met onderbezetting en krapte op de arbeidsmarkt en moeten we de schaarste verdelen", schrijft Halsema.